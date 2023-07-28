Додон заявил, что не намерен баллотироваться на пост мэра Кишинева на предстоящих выборах

Экс-президент Молдавии считает вице-спикера парламента Влада Батрынчу достойным выдвижения на этот пост

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон отказался от выдвижения кандидатуры на пост мэра Кишинева на предстоящих 5 ноября выборах в местные органы власти.

"Я в выборах мэра Кишинева участвовать не буду, давайте поставим точку в этом вопросе", - заявил он в интервью телеканалу Exclusiv TV. Политик объяснил такое решение желанием сохранить возможность для участия в президентских выборах в 2024 году.

На следующей неделе, продолжил Додон, возглавляемая им Партия социалистов Республики Молдова определит кандидата на пост столичного градоначальника, отметив, что считает вице-спикера парламента Влада Батрынчу достойным выдвижения на этот пост.

В 2011 году Додон баллотировался в мэры молдавской столицы, став сильнейшим кандидатом по итогам первого тура. Однако во втором туре он проиграл Дорину Киртоакэ, которого поддержали партии, входящие в правящую проевропейскую коалицию. В 2019 году выборы в Кишиневе выиграл Иван Чебан, который баллотировался на пост мэра от Соцпартии. В этом году он объявил об формировании собственной партии.