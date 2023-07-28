Президент Эритреи назвал конфликт на Украине войной, которую объявили России

Исайяс Афеворки отметил, что эту повестку сформулировали после окончания холодной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Конфликт на Украине является войной, которую страны Запада объявили России. Такое мнение выразил президент Эритреи Исайяс Афеворки на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках второго саммита Россия - Африка.

"Это не война между Россией и Украиной, между Россией и Украиной нет конфликта, - сказал он. - Это война, которую объявили России страны НАТО. И эта война не за Россию, а за гегемонию и доминирование во всем мире".

Эта повестка, подчеркнул президент Эритреи, была сформулирована после окончания холодной войны. "Они [западные страны] стараются сдерживать абсолютно всех, - подчеркнул Афеворки. - Эта идеология ущербна. <...> НАТО - ущербная организация, НАТО сейчас находится в палате реанимации, и Евросоюз не существует, он тоже находится в палате реанимации".

"Россию сдержать невозможно, - добавил он. - И им никогда не удастся это сделать", - подытожил Афеворки.