ЦАР заявила об обретении мира и стабильности благодаря помощи России

Президент республики Фостен-Арканж Туадера напомнил, что страна в 2013 году была под влиянием вооруженных группировок, а в 2016 году в ЦАР произошла попытка госпереворота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Помощь России позволила Центральноафриканской Республике обрести в последние годы мир и стабильность. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, выступая на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

"Я хочу подчеркнуть замечательные отношения между ЦАР и Россией, - отметил он. - В 2013 году мы столкнулись со сложной ситуацией, наша страна была под влиянием вооруженных группировок, в 2016 году была попытка госпереворота, существовали разные угрозы для безопасности страны. Но благодаря помощи России мы сегодня обрели мир и стабильность".

Туадера также отметил, что в Банги настроены на продолжение тесного сотрудничества с Россией. "Сегодня перед нами по-прежнему стоят вызовы, и я хотел бы подчеркнуть, что мы смогли значительно продвинуться вперед благодаря нашим двусторонним отношениям", - сказал он.

Президент заметил, что ЦАР рассчитывает на помощь России в борьбе с сохраняющейся террористической угрозой. "Мы благодарны России за поддержку в Совете Безопасности ООН. Как вы знаете, на нас оказывается беспрецедентное давление, мы становимся целью дезинформационных кампаний, но благодаря вашей поддержке наша позиция защищена", - подчеркнул Туадера.

Россия на заседании Совбеза ООН 27 июля воздержалась от голосования по проекту резолюции о продлении санкционного режима в отношении ЦАР. За пролонгацию ограничительных мер до 31 июля 2024 года высказались 13 членов Совбеза, Китай принял аналогичное российскому решение.

Второй саммит Россия - Африка проходил в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним был организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.