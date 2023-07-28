На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Первые сирены прозвучали в 20:32 мск в Полтавской области

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена вечером на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Первые сирены прозвучали в 20:32 мск в Полтавской области, примерно через 20 минут в красной зоне оказалась вся страна. Последним регионом, в котором отменили предупреждение об угрозе с воздуха, стала Черновицкая область на западе страны. Сирены в ней перестали звучать в 21:15 мск.

Как сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский, во время воздушной тревоги в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) произошел взрыв. Кроме того, издание "Страна" сообщило о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В новость были внесены изменения (21:37 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.