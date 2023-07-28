В Сенегале арестовали лидера оппозиции Сонко

Его задержали в своем доме в Дакаре, сообщил портал Senego

ПРЕТОРИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Жандармерия Сенегала арестовала лидера оппозиции Усмана Сонко. Об этом сообщил сенегальский новостной портал Senego.

Он был задержан в своем доме в одном из кварталов столицы страны Дакаре, сообщает издание. Где сейчас находится Сонко, неизвестно.

1 июня уголовный суд Дакара признал Сонко виновным в "растлении малолетних" и приговорил его к двум годам тюрьмы. Сразу же после объявления судом своего решения в Сенегале начались массовые демонстрации в поддержку Сонко, которые сопровождались беспорядками. В течение двух дней в столкновениях с полицией погибли 16 человек, силовики задержали более 500 участников акций протеста. Сам Сонко с момента оглашения приговора находился в своем доме без права покидать его.

Сонко возглавляет основанную в 2014 году партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство". Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Сонко уже объявил, что намерен участвовать в президентских выборах, которые состоятся в феврале 2024 года. Однако наличие приговора суда лишает лидера оппозиции возможности выставить на них свою кандидатуру.

Действующий президент Сенегала Маки Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания.