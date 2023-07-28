28 июля, 18:39

Белый дом подтвердил, что саммит США, Южной Кореи и Японии пройдет 18 августа

Мероприятие состоится в загородной резиденции американского лидера Джо Байдена в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Американская администрация подтвердила, что трехсторонняя встреча президентов США и Республики Корея Джо Байдена и Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды состоится 18 августа.

Как говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, этот саммит пройдет в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Переговоры позволят открыть "новую главу" в трехстороннем взаимодействии США, Южной Кореи и Японии, считает Жан-Пьер. По ее словам, участники предстоящих переговоров обсудят "расширение трехстороннего сотрудничества" в регионах Индийского и Тихого океанов и за их пределами, в том числе способы нейтрализации "угрозы, исходящей со стороны КНДР". Детали повестки дня саммита пресс-секретарь не привела.

Предыдущая очная встреча Кисиды, Байдена и Юн Сок Ёля состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. 

Теги:
ЯпонияСШАРеспублика КореяКисида, ФумиоБайден, ДжоЮн Сок ЁльЖан-Пьер, Карин
© Информационное агентство ТАСС
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