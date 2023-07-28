США могут приостановить сотрудничество с Нигером, в том числе в сфере безопасности

В Белом доме сообщили об отсутствии планов по выводу американских войск из африканского государства

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут приостановить сотрудничество с Нигером, в том числе в сфере безопасности, в связи с переворотом в этой стране. Об этом на брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"США решительно осуждают любые попытки захватить власть силой и нарушить конституционный порядок в Нигере. <...> Свержение демократически избранного президента [Мохамеда] Базума поставит под угрозу сотрудничество [США] с правительством Нигера. В частности, военный переворот может вынудить Соединенные Штаты приостановить сотрудничество с Нигером в сфере безопасности и других областях", - сказал Кирби.

"Мы убеждены, что место для дипломатии все еще есть и что к дипломатии активно прибегают не только Соединенные Штаты, но и наши союзники и партнеры, в частности наши партнеры в Африке", - подчеркнул представитель Совета национальной безопасности.

США не выводят войска из Нигера в свете переворота там, в стране находятся около 1 тыс. американских военнослужащих, сообщил он. "Что касается американских войск, то я бы вас переадресовал к Министерству обороны США, но мне ни о каких изменениях неизвестно. У нас там небольшое военное присутствие. Насколько я знаю, речь идет о чуть более чем 1 тыс. [военнослужащих]. И мне ни о каких изменениях в этом присутствии в настоящее время неизвестно. Но, повторюсь, лучше обращаться по этой теме к Министерству обороны США", - заявил представитель Белого дома.