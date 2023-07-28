28 июля, 19:00,
обновлено 28 июля, 19:26
Военная операция на Украине

Белый дом заявил о готовности запрашивать у Конгресса допфинансирование для Киева

В Вашингтоне отметили, что такой сценарий возможен в случае необходимости

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Американская администрация готова запрашивать у Конгресса США дополнительную помощь для Киева, если сочтет это необходимым. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы постоянно говорили это. Мы, разумеется, не будем робеть, возвращаясь к Конгрессу, если и когда возникнет необходимость в дополнительных пакетах финансирования", - сказал представитель Белого дома, комментируя оказание Вашингтоном помощи Киеву. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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