Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре

Президент Украины отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре (ранее - Днепропетровск) было повреждено в результате взрыва. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в <…> здание СБУ", - написал он в Telegram-канале, опубликовав видео горящего помещения со значительными повреждениями. Зеленский добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о взрывах, которые произошли в центре города. При этом сирены воздушной тревоги в Днепре прозвучали уже после инцидента.