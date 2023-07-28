28 июля, 19:20
Военная операция на Украине

Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре

Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

Президент Украины отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре (ранее - Днепропетровск) было повреждено в результате взрыва. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Днепр. Вечер пятницы. Попадание в <…> здание СБУ", - написал он в Telegram-канале, опубликовав видео горящего помещения со значительными повреждениями. Зеленский добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о взрывах, которые произошли в центре города. При этом сирены воздушной тревоги в Днепре прозвучали уже после инцидента. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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