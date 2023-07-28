Премьер Марокко считает, что Африка получила возможность поговорить о себе на саммите в РФ

Азиз Ахеннуш отметил, что африканский континент является независимым, руководствующимся своими приоритетами и принимающим решения о стратегическом партнерстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге дал возможность странам континента поговорить о себе. Такое мнение выразил глава правительства Марокко Азиз Ахеннуш, представлявший короля Мухаммеда VI, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press.

"Я представляю Его Величество короля на этом саммите Африка - Россия. Эта встреча дала Африке возможность поговорить о самой себе", - сказал премьер. "Как отмечает король в своих выступлениях, Африка является независимым континентом, который руководствуется своими приоритетами и принимает решения о стратегическом партнерстве <...>", - продолжал премьер-министр.

"Сегодня мы отмечаем, что в своем выступлении президент России Владимир Путин высоко оценил все усилия Его Величества, выразил гордость прочными отношениями с Марокко и указал на их дальнейшие перспективы", - отметил Ахеннуш.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй Медиафорум Россия - Африка.