Додон считает, что молдавская оппозиция борется друг с другом

Бывший президент республики выразил сожаление в том, что оппозиционные партии не сумели вместе выступить против президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и согласия

КИШИНЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон сожалеет, что оппозиционные партии страны борются друг с другом и не сумели вместе выступить против президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и согласия.

"Я не раз говорил, что у оппозиции должна быть общая повестка против власти. Но что мы видим сегодня? Одна оппозиционная партия перекупает людей у другой оппозиционной партии, и когда я говорю "перекупает", я знаю, о чем говорю", - сказал Додон в интервью телеканалу ExclusivTV. По его словам, он не раз предлагал другим оппозиционным партиям объединить усилия, но они отказывались.

"Я предлагал партии "Шор" идти единой колонной 9 Мая, но этого не произошло", - напомнил Додон. По его словам, представители партии "Шор" предлагают депутатам, активистам и руководителям местной власти от социалистов участвовать в предстоящих осенью местных выборах по их спискам. Он подчеркнул, что не намерен обращаться по поводу этих беззаконных действий к правоохранителям, которые по указанию власти осуществляют давление на оппозицию.

"Меня спрашивают, почему мы не обращаемся в прокуратуру. А как я могу доверять прокуратуре, которая возбудила против меня 12 уголовных дел", - сказал Додон. Он высказал убежденность, что за партией "Шор" стоит беглый олигарх бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, который купил более половины депутатов в парламенте, подчинив себе правительство и юстицию, но в итоге вынужден был бежать из страны вместе с лидером партии "Шор".

"В отличие от лидера партии "Шор" я остаюсь здесь, в Молдове, с 12 уголовными делами, на мою семью давят. Но я никуда не убежал и не намерен это делать. И мы никогда не переманивали местных лидеров от "Шора" и никогда не станем это делать. Кто у нас враг? Правящая партия и Майя Санду. Так давайте бороться против них", - сказал Додон.

"Кража века"

Илан Шор и Плахотнюк - фигуранты скандала с выводом $1 млрд из банковской системы Молдавии, который в ней назвали кражей века. Скандал разгорелся в 2015 году, спровоцировал акции протеста в Кишиневе, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС. Однако Плахотнюк путем подкупа и шантажа взял под свой контроль парламент, правительство, судебную систему и Конституционный суд Молдавии. Несмотря на массовые протесты оппозиции, правительство олигарха поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре приняла его в Вашингтоне. Взамен Плахотнюк запретил членам правительства ездить в Москву, ограничил трансляцию российских телеканалов. Последовали высылки российских дипломатов, политиков и журналистов.

В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства Молдавии провело расследование хищения, говорится, что деньги были выведены через банки Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые были подконтрольны Шору. Он был осужден по этому делу, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию и избраться депутатом парламента. Однако после очередной смены власти в июне 2019 года Шор бежал из страны вместе с Плахотнюком, которого впоследствии Генеральная прокуратура Молдавии назвала одним из главных организаторов банковского хищения и обвинила в захвате власти в стране. Власти США, где укрылся Плахотнюк, отказались выдавать его по запросу молдавских прокуроров. Шор укрылся в Израиле.