В США заявили, что не видят поставок оружия из Китая в Россию

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Москва получает от Пекина "некоторую продукцию двойного назначения"

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему не располагают данными о возможности поставок вооружений из Китая в Россию. Это подтвердил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы также видели, что Россия и Китай продолжают пытаться укреплять оборонное сотрудничество. Мы не видели, чтобы Китай предоставлял летальные средства Вооруженным силам России. Но мы знаем, что они получают некоторую продукцию двойного назначения", - заявил представитель Белого дома, не вдаваясь в детали.