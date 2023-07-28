СМИ: два генерала ВС США в отставке наблюдали за учениями "Ханьгуан" на Тайване

Как сообщил телеканал TVBS, это происходит не в первый раз, после обострения ситуации в Тайваньском проливе в августе 2022 года подобные визиты стали происходить часто

ГОНКОНГ, 28 июля. /ТАСС/. Два американских генерала в отставке были среди наблюдателей за масштабными учениями Вооруженных сил (ВС) Тайваня "Ханьгуан". Об этом в пятницу сообщил тайваньский телеканал TVBS.

Телеканал распространил кадры, на которых два человека в гражданской одежде разговаривают с офицерами сухопутных войск во время одной из учебных операций. Лица американских военных были размыты. Как отмечает TVBS, генералы ВС США уже не в первый раз принимают участие в учениях в качестве наблюдателей, а после обострения ситуации в Тайваньском проливе в августе 2022 года подобные визиты стали происходить гораздо чаще.

"Во время маневров они не вмешиваются, однако могут задавать вопросы или позже высказать предложения тайваньским официальным лицам", - заявил в эфире телеканала бывший командующий спецназом сухопутных войск Го Лишэн.

Вторая фаза ежегодных учений "Ханьгуан" проходила на Тайване с 24 по 28 июля. Тайваньские военные отрабатывали противодействие высадке десанта и прорыв морской блокады. В этом году легенда маневров предусматривала отражение атаки условного противника на побережье острова, ключевые аэропорты Тайваня, а также ведение боевых действий в условиях городской застройки. Одновременно проводились мобилизационные мероприятия с привлечением резервистов, а с 24 по 27 июля прошли учения сил гражданской обороны "Ваньань-46", в ходе которых население должно было укрыться в бомбоубежищах от воздушных ударов условного противника.

Маневры "Ханьгуан" проводятся ежегодно с 1984 года. В них принимают участие все виды вооруженных сил. С 15 по 19 мая на Тайване прошла командно-штабная фаза учений "Ханьгуан-39", сценарий которой предусматривал компьютерное моделирование отражения полномасштабного вторжения на остров.