28 июля, 20:51

Байден забыл подписать указ после выступления в штате Мэн

EPA-EFE/ Ting Shen/ POOL
Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/ Ting Shen/ POOL

Президент США начал пожимать руки зрителям, а затем вернулся на подиум для подписания документа

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден забыл, что должен подписать указ, направленный на поддержку американских производителей. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, сопровождавший президента в городе Оберн (штат Мэн), где проходила церемония подписания.

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"Байден завершил свою речь, начал пожимать руки зрителям, но затем направился обратно к подиуму, потому что забыл подписать указ о производстве в США, что было одним из центральных событий мероприятия", - говорится в отчете пресс-пула.

"Я забыл, что не подписал указ. Одни разговоры, никаких действий", - сказал американский лидер, возвращаясь к подиуму. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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