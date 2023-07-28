Байден забыл подписать указ после выступления в штате Мэн

Президент США начал пожимать руки зрителям, а затем вернулся на подиум для подписания документа

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден забыл, что должен подписать указ, направленный на поддержку американских производителей. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, сопровождавший президента в городе Оберн (штат Мэн), где проходила церемония подписания.

"Байден завершил свою речь, начал пожимать руки зрителям, но затем направился обратно к подиуму, потому что забыл подписать указ о производстве в США, что было одним из центральных событий мероприятия", - говорится в отчете пресс-пула.

"Я забыл, что не подписал указ. Одни разговоры, никаких действий", - сказал американский лидер, возвращаясь к подиуму.