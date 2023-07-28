Президент ЮАР считает, что конфликт на Украине должен завершиться мирным путем

Сирил Рамапоса отметил, что это будет выгодно обеим сторонам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Конфликт на Украине должен завершиться мирным путем, поскольку это отвечает интересам обеих сторон, считает президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Мы полагаем, что интересам человечества, а также интересам России и Украины отвечает восстановление мира. Конфликт должен быть разрешен мирным путем", - заявил Рамапоса, выступая на встрече африканской миссии по Украине с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. "Мы все [страны Африки] выступаем в поддержку мира, во многом наш приезд сюда является свидетельством этого", - добавил Рамапоса.

"Африка испытывает трудности в связи с украинским конфликтом, растут цены на продовольствие и удобрения, мы заинтересованы в его скорейшем завершении", - продолжал президент ЮАР. Он отметил, что нынешняя встреча является продолжением миротворческой миссии африканских стран, которая посетила в июне РФ и Украину. "Мы хотим сыграть активную роль в поисках путей урегулирования кризиса на Украине, - заявил Рамапоса. - Мы собрались сейчас для того, чтобы выслушать вас, президент Путин, и узнать вашу реакцию на наши предложения, которые были изложены во время предыдущей встречи. Со своей стороны мы готовы продолжать диалог".

По словам президента ЮАР, государства Африки добиваются продолжения экспорта зерна и удобрений по Черному морю. "Африканские страны не являются просителями, они исходят из того, что необходимо обеспечить бесперебойные поставки", - подчеркнул он.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, представители Республики Конго и Уганды, провела переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским 16 июня в Киеве. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации глава ЮАР Сирил Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита РФ - Африка в конце июля миссия продолжит консультации с российской стороной.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно состоялся экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС стал фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.