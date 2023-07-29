Британский МИД призвал мятежников освободить избранного президента Нигера

Замглавы внешнеполитического ведомства Эндрю Митчелл в своем заявлении назвал происходящее в республике посягательством на демократические права граждан

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. МИД Великобритании призывает мятежников в Нигере освободить избранного президента страны Мохамеда Базума. Соответствующее заявление замглавы ведомства Эндрю Митчелла было распространено Форин оффисом вечером в пятницу.

"Соединенное Королевство самым решительным образом осуждает попытки подрыва демократии, мира и стабильности в Нигере. Вместе с Африканским союзом и Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) Соединенное Королевство призывает положить конец этому неприемлемому посягательству на демократические права граждан Нигера", - отметил Митчелл. "Соединенное Королевство безоговорочно выступает за немедленное и полное возвращение к гражданскому правлению и конституционному порядку. Соединенное Королевство призывает к освобождению демократически избранного президента Нигера Мохамеда Базума".