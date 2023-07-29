Белый дом объявил о выделении Тайваню военной помощи на сумму до $345 млн

Деньги будут направлены на оборонную продукцию и обучение и подготовку в военной сфере, следует из заявления президента США Джо Байдена

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Вашингтон выделяет Тайбэю военную помощь на сумму до $345 млн. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента США Джо Байдена.

"Полномочиями, данными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов <...>, я поручаю госсекретарю <...> распорядиться о выделении до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню", - говорится в заявлении.

Как передавал телеканал ABC со ссылкой на источники, военная помощь будет выделена из резервов Министерства обороны США, в пакет войдут переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения. Телеканал обратил внимание, что администрация Байдена впервые решила направить острову крупный пакет военной помощи из своих оборонных запасов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.