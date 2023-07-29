Молдавия направит свыше $113 тыс. на помощь беженцам с Украины

Средства будут выделены из фонда правительства

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Молдавские власти выделят более 2 млн леев (свыше $113 тыс.) в качестве помощи украинским беженцам. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Более 2 млн леев будет выделено из фонда правительства для покрытия расходов, связанных с управлением кризисом беженцев. Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Дорина Речана", - говорится в сообщении.

По данным пограничной полиции, с начала специальной военной операции РФ в республику въехали более 650 тыс. украинских беженцев. Большая их часть отправилась в страны ЕС, в Молдавии остались около 80 тыс., из которых 10 тыс. запросили предоставить им убежище.