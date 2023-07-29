Байден сообщил о желании лидеров Бразилии и Вьетнама встретиться с ним

Как отметили в Белом доме, "глава Вьетнама" намерен увидеться с президентом Соединенных Штатов в Нью-Дели 9-10 сентября на саммите Группы двадцати

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что его бразильский и вьетнамский коллеги сообщили о желании провести с ним встречи. Об этом говорится в распространенном в пятницу отчете пресс-пула Белого дома, который сопровождал американского лидера в штате Мэн на встрече, посвященной сбору средств для его предвыборной кампании.

Согласно отчету пресс-пула, "глава Вьетнама" в телефонном разговоре с Байденом выразил желание встретиться с ним в Нью-Дели, где 9-10 сентября состоится саммит Группы двадцати. По словам президента США, вьетнамский лидер хочет вывести Вашингтон на позицию "основного партнера наравне с Россией и Китаем".

Агентство Reuters в свою очередь сообщило, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен обсудить с американским лидером климатические проблемы. Байден не уточнил, когда может состояться их встреча.