Байден пошутил, что уже 600 лет занимается политикой

Президент США сказал это во время выступления в штате Мэн

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в шутку сказал, что занимается политикой уже 600 лет.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, выступая в штате Мэн на встрече, посвященной сбору средств для его избирательной кампании, Байден рассказал о своем первом дне в качестве президента США, о церемонии инаугурации и о бюстах видных американских деятелей, которые находятся в Овальном кабинете Белого дома.

"Я нахожусь там уже 600 лет", - пошутил Байден. "Я знаю, что внешне по мне не скажешь, но я уже очень долго занимаюсь этим", - цитирует американского лидера пресс-пул.

Байдену в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, которые в США шутливо именуют "байденизмы". Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.