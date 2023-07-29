Лидер КНДР провел встречу с делегацией Китая

Стороны подтвердили стремление к тесному стратегическому и тактическому взаимодействию

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын 28 июля провел встречу с партийно-правительственной делегацией КНР под руководством члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ли Хунчжуна. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын неоднократно выразил признательность за то, что уважаемый товарищ [председатель КНР] Си Цзиньпин направил партийную и правительственную делегацию на знаменательные мероприятия в ознаменование общей победы Кореи и Китая <...>. И выразил сердечную благодарность КПК, правительству КНР и всему китайскому народу за то, что кровью оказали помощь в революционной войне нашей республики и неизменно поддерживают справедливое дело нашей партии, нашего народа", - отмечает ЦТАК.

По его данным, в ходе встречи были "еще раз подтверждены позиции двух партий и правительств КНДР и Китая, намеревающихся энергично продвигать социалистическое строительство и инициативно реагировать на сложную международную обстановку путем тесного стратегического и тактического взаимодействия двух стран, непрерывно поднимать и развивать дружбу и товарищеское сотрудничество на новом высоком уровне".

В Пхеньяне 27 июля состоялись праздничные мероприятия и военный парад по случаю 70-летия победы в Корейской войне 1950-1953 годов. В торжествах приняли участие российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу и делегация из КНР под руководством Ли Хунчжуна.