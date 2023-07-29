FT: ВСУ применяют произведенные в КНДР ракеты для РСЗО "Град"

По данным газеты, ракеты Киеву передала "дружественная страна", перехватившая судно с боеприпасами

ЛОНДОН, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют произведенные в КНДР ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом пишет газета Financial Times, корреспонденту которой боеприпасы продемонстрировали в одном из артиллерийских подразделений ВСУ, находящихся на линии фронта.

Как отмечается в статье, боеприпасы производства КНДР можно также увидеть на фотографиях, сделанных журналистами в июне на позициях ВСУ в Запорожской области. По словам украинских артиллеристов, северокорейские боеприпасы для "Градов" были произведены в 1980-1990-х годах и отличаются очень низкой надежностью, из-за чего их не любят применять, однако, по словам одного командира артподразделения ВСУ, сейчас украинской стороне нужны любые боеприпасы, которые она может получить.

Как заявили корреспонденту FT Кристоферу Миллеру украинские солдаты, ракеты были переданы Украине "дружественной страной", которая якобы перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР.

В декабре 2022 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что КНДР передала оружие частной военной компании "Вагнер". Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора назвал эти заявления США ложными. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не нуждается в иностранных поставках для ведения специальной военной операции на Украине, поскольку оборонно-промышленный комплекс страны справляется со своими задачами.