29 июля, 00:26

Байден признал внебрачную дочь своего сына Хантера

Президент США отметил, что это семейный вопрос, а не политический

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден впервые публично признал четырехлетнюю внебрачную дочь своего сына Хантера - Нэви - своей внучкой.

Мать Нэви Джоан Робертс - уроженка штата Арканзас Ланден Робертс - с 2019 года судилась с Хантером Байденом, который не хотел признавать девочку своей дочерью и выплачивать средства на ее содержание. В июне 2023 года родители достигли соглашения о том, что сын президента выплачивает денежное содержание, а Робертс не дает дочери фамилию ее отца. "Наш сын Хантер и мать Нэви Ланден вместе выстраивают взаимоотношения, руководствуясь интересами их дочери, - говорится в заявлении главы американской администрации, опубликованном в пятницу в журнале People. - Это семейный вопрос, а не политический. Джилл [Байден, первая леди США] и я хотим всего наилучшего для всех наших внуков, в том числе Нэви".

У 80-летнего Джо Байдена четверо детей и семь внуков, включая пятерых от Хантера. Старшей внучке Наоми Кинг Байден 29 лет, в 2022 году она вышла замуж, бракосочетание состоялось в Белом доме. 

Теги:
СШАБайден, Джо
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