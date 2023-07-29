Посольство КНР считает, что США угрожают миру в регионе, поставляя Тайваню оружие

Представитель посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй призвал Вашингтон придерживаться принципа "одного Китая"

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Посольство КНР призывает США придерживаться принципа "одного Китая" и не способствовать росту напряженности в Тайваньском проливе. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя предоставление американской администрацией военной помощи Тайбэю.

"Китай решительно против военных связей между США и Тайванем и поставок вооружений. Эта позиция неизменная и однозначная. США должны придерживаться принципа "одного Китая", а также трех совместных коммюнике КНР и США и прекратить поставлять оружие Тайваню, прекратить создавать новые [осложняющие ситуацию] факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе, а также прекратить угрожать миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил Лю Пэнъюй.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден распорядился выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. Как передавал телеканал ABC со ссылкой на источники, из резервов Министерства обороны США Тайваню будут поставлены переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения. ABC обратил внимание, что администрация Байдена впервые решила направить острову крупный пакет военной помощи из своих арсеналов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.