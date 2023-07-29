Блинкен попросил экс-главу Нигера помочь разрешить ситуацию в пользу законных властей

Госсекретарь США также выразил обеспокоенность тем, что переговоры зашли в тупик

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом и экс-главой этой страны Махамаду Иссуфу, попросив последнего поспособствовать урегулированию ситуации в стране в пользу законных властей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Госсекретарь выразил бывшему президенту Иссуфу серьезную обеспокоенность тем, что демократически избранный президент Базум задержан и что переговоры, которые должны обеспечить конституционный порядок в Нигере, зашли в тупик. Госсекретарь выразил сожаление в связи с тем, что удерживающие Базума ставят под угрозу годы успешного сотрудничества и сотни миллионов долларов помощи, которые поддерживают население Нигера. Он попросил бывшего президента Иссуфу продолжать усилия по разрешению ситуации в пользу демократически избранного гражданского правительства", - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен также поговорил с Базумом, заверив его, что Вашингтон продолжит работать над восстановлением "конституционного порядка и демократического правления в Нигере", указал Миллер.

Как пояснил на своей странице в Twitter сам Блинкен, телефонная беседа с Базумом состоялась 28 июля, с Иссуфу - 27 июля.