29 июля, 02:15
Попытка госпереворота в Нигере

Блинкен попросил экс-главу Нигера помочь разрешить ситуацию в пользу законных властей

Kim Kyung-Hoon/ Pool Photo via AP
Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Kim Kyung-Hoon/ Pool Photo via AP

Госсекретарь США также выразил обеспокоенность тем, что переговоры зашли в тупик

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом и экс-главой этой страны Махамаду Иссуфу, попросив последнего поспособствовать урегулированию ситуации в стране в пользу законных властей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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"Госсекретарь выразил бывшему президенту Иссуфу серьезную обеспокоенность тем, что демократически избранный президент Базум задержан и что переговоры, которые должны обеспечить конституционный порядок в Нигере, зашли в тупик. Госсекретарь выразил сожаление в связи с тем, что удерживающие Базума ставят под угрозу годы успешного сотрудничества и сотни миллионов долларов помощи, которые поддерживают население Нигера. Он попросил бывшего президента Иссуфу продолжать усилия по разрешению ситуации в пользу демократически избранного гражданского правительства", - сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен также поговорил с Базумом, заверив его, что Вашингтон продолжит работать над восстановлением "конституционного порядка и демократического правления в Нигере", указал Миллер.

Как пояснил на своей странице в Twitter сам Блинкен, телефонная беседа с Базумом состоялась 28 июля, с Иссуфу - 27 июля. 

Теги:
НигерСШАБлинкен, ЭнтониПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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