29 июля, 03:10

Туркмения на полях ГА ООН инициирует разработку стратегии глобальной безопасности

Министр иностранных дел страны Рашид Мередов сообщил, что также планируется предложить разработать стратегию по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года

АШХАБАД, 29 июля. /ТАСС/. Туркмения в сентябре на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует выдвинуть инициативу по разработке стратегии глобальной безопасности. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов в ходе прошедшего 28 июля заседания правительства страны, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, Туркмения также предложит создать действующую на постоянной основе структуру по вопросам безопасности в Центральной Азии, провести ее первую встречу в 2024 году в Ашхабаде и разработать программу по борьбе с терроризмом для региона совместно с Контртеррористическим управлением ООН.

Отмечается, что Туркмения в качестве вклада в усилия в рамках Глобального метанового обязательства предложит под эгидой ООН разработать всеобщую стратегию по сокращению выбросов парниковых газов до 2030 года, а также озвучит предложения по созданию Каспийской экологической инициативы и Совета ООН по вопросам использования водных ресурсов в странах Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде.

В числе других инициатив - проведение в Туркмении учредительной встречи Диалога молодежи Центральной Азии, а также организация в 2024 году Международной недели тюркских языков, приуроченной к 300-летию туркменского поэта Махтумкули Фраги. Наряду с этим будет предложено принять резолюцию "Всемирный день тюркских языков". 

Теги:
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