Австралия модернизирует военные базы на севере страны для расширения ротации ВС США

Глава Минобороны Австралии Ричард Марлз уверен, что все обязательства по соглашениям альянса AUKUS будут выполнены в полном объеме

СИДНЕЙ, 29 июля. /ТАСС/. Ротация американских военных в Австралии будет расширена, а военные базы на севере страны модернизированы для совместного использования ВВС обеих стран. Об этом сообщил глава австралийского оборонного ведомства Ричард Марлз, выступая по итогам 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате "два плюс два", прошедших в Брисбене.

По словам Марлза, военное сотрудничество Австралии и США будет расширено за счет более активной ротации военнослужащих, а также за счет того, что "большее число американских атомных подводных лодок будет заходить в австралийские воды". Кроме того, власти США обязались поддержать развитие ВПК Австралии, в частности производство ракет, и расширить сотрудничество в космической сфере. "Это действительно важно для обеих наших стран", - указал он.

Также министр отметил, что в ходе переговоров обсуждалась тема закупки Канберрой атомных подводных лодок у США. "Очевидно, что в Конгрессе США есть широкая двухпартийная поддержка этого решения [о продаже трех американских субмарин класса Virginia] и того, чтобы Австралия стала седьмой страной в мире, которая может эксплуатировать атомные подводные лодки", - сказал он, выразив уверенность, что все обязательства по соглашениям альянса AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) будут выполнены в полном объеме.

Встреча глав оборонных и внешнеполитических ведомств Австралии и США прошла в Брисбене в рамках 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате "два плюс два". Основными вопросами в повестке стали усиление роли КНР в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, переход к зеленой энергетике и последствия изменения климата.