В США заявили, что контактируют с РФ по вопросам операций в воздушном пространстве Сирии

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Соединенные Штаты "будут защищать свои интересы"

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с Россией для обсуждения операций в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в Брисбене по итогам переговоров в формате "два плюс два" (AUSMIN), в которых также принимали участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министры обороны и иностранных дел Австралии Ричард Марлз и Пенни Вонг.

"Мы продолжим взаимодействовать, используя установленные каналы, чтобы сообщать о нашей обеспокоенности, и мы продолжим взаимодействовать с высоким руководством соответствующим образом. Но повторю: мы продолжим проводить операции так, как всегда делали это в воздушном пространстве, и мы будем защищать свои интересы так, как позволяют наши возможности", - сказал Остин.

Он комментировал сообщения о том, что российские истребители якобы совершают небезопасные маневры в непосредственной близости от беспилотных летательных аппаратов США MQ-9 Reaper, выполняющих операции против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Пентагона.

Австралия впервые с 2019 года принимает у себя ежегодные консультации AUSMIN. Переговоры проходят на фоне масштабных военных учений Talisman Sabre на севере Австралии, в которых в этом году принимают участие более 30 тыс. военнослужащих из 13 стран.