В Минске заявили об очередном факте силового выдворения мигрантов с польской территории

Как уточнили в Госпогранкомитете Белоруссии, в общей сложности "польской экзекуции и издевательствам были подвергнуты пять иностранцев"

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Польские силовики выдворили на белорусскую территорию группу беженцев. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

"Очередной факт жестокого отношения властей Польши к беженцам зафиксирован на границе с Беларусью. С применением слезоточивого газа и физической силы беженцев заставили проследовать на белорусскую территорию через калитку, якобы предназначенную для животных", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В общей сложности, уточнили в комитете, "польской экзекуции и издевательствам были подвергнуты пять иностранцев". "Умалчивая о собственных преступлениях против человечности, польские военные пытаются убедить общественность в том, что беженцы безосновательно совершают агрессивные действия, бросая камни и палки через заграждение", - заявили в погранкомитете Белоруссии.

Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию стремящихся попасть в Европу мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек, в первом квартале этого года европейские силовики пытались вытеснить более 4,5 тыс. беженцев. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года в непосредственной близости от границ со странами Евросоюза были обнаружены более 30 погибших иностранцев.