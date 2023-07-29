29 июля, 06:26
Военная операция на Украине

В Пентагоне заявили, что помощь США Тайваню не влияет на военную поддержку Украины

По словам главы ведомства Ллойда Остина, "важно использовать все доступные механизмы" для предоставления помощи тайваньской администрации

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Военная помощь, оказываемая тайваньской администрации, никак не влияет на ту поддержку, которую американские власти предоставляют Киеву. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая по итогам переговоров в формате "два плюс два", в которых также принимали участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министры обороны и иностранных дел Австралии Ричард Марлз и Пенни Вонг в Брисбене. Трансляция велась на сайте Пентагона.

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Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Журналист задал вопрос, "не беспокоит ли вас то, что передача систем ПВО Тайваню может повлиять на военные поставки Украине".

"Если отвечать коротко, то нет, - ответил глава Пентагона. - Нет никаких изменений в сравнении с тем, что мы делали ранее".

Остин добавил, что, по его мнению, "важно использовать все доступные механизмы" для предоставления помощи тайваньской администрации.

В пятницу президент США Джо Байден распорядился выделить до $345 млн на оборонную продукцию и услуги Пентагона, а также на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню. Как передавал телеканал ABC со ссылкой на источники, из резервов Министерства обороны США Тайваню будут поставлены переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения. ABC обратил внимание, что администрация Байдена впервые решила направить острову крупный пакет военной помощи из своих арсеналов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. 

Теги:
УкраинаСШАОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
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