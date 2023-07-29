Немецкий генерал назвал разминирование самым сложным для ВСУ в контрнаступлении

Кристиан Фройдинг указал на большой масштаб заграждений, который не позволяет их обойти

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Украина сталкивается с серьезными трудностями при разминировании в ходе контрнаступления. Об этом заявил в интервью агентству DPA генерал ФРГ Кристиан Фройдинг.

"Вы только посмотрите на карту - там соотношение сил примерно один к одному. И оборона, которую готовили девять месяцев с сильными наземными укреплениями, и минные заграждения, которые готовили полгода. Такова реальность", - сказал он.

"Наш принцип: натолкнуться на минные заграждения, развернуться и обойти. При таком масштабе заграждений <...> этому принципу вообще нельзя следовать", - сказал Фройдинг. "Украина должна освобождать каждый метр земли от минных заграждений под огнем. И это самое тяжелое, самое кровавое, самое драматичное, что только можно себе представить", - добавил генерал.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева.