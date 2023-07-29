Макрон пообещал президенту Шри-Ланки поддержку Франции в восстановлении экономики

Как сообщил в секретариате Ранила Викрамасингхе, "Франция заверила в поддержке процесса реструктуризации внешнего долга с целью добиться лучшего исхода для страны"

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего первого визита в Шри-Ланку заверил ланкийского коллегу Ранила Викрамасингхе, что Париж поддерживает власти островного государства в восстановлении экономики от кризиса. Об этом в субботу сообщил секретариат президента Шри-Ланки.

Макрон прибыл в Коломбо в пятницу и в тот же день поздно вечером провел встречу с Викрамасингхе. В Шри-Ланке он находился проездом, возвращаясь из поездки по странам Юго-Восточной Азии. Макрон стал первым французским президентом, посетившим Шри-Ланку.

"Он [Макрон] вновь подтвердил желание и приверженность Франции поддерживать Шри-Ланку в ее экономическом восстановлении. Как четвертый по объемам кредитор Шри-Ланки Франция заверила в поддержке процесса реструктуризации [внешнего долга] с целью добиться лучшего исхода для страны", - говорится в пресс-релизе секретариата.

Лидеры двух стран также обсудили укрепление сотрудничества в экономике, туризме, борьбе с изменением климата, устойчивом развитии. В связи с празднованием в текущем году 75-летия дипломатических отношений двух стран собеседники договорились также о развитии новых направлений сотрудничества. Так, в Шри-Ланке будет открыт офис Французского агентства развития, страны инициируют двусторонний дипломатический диалог на высоком уровне, будут наращивать взаимодействие в сфере образования и в борьбе с торговлей людьми.