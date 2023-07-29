Минобороны КНР предостерегло Японию от вмешательства в тайваньский вопрос

Официальный представитель ведомства Тань Кэфэй заявил, что Япония нагнетает напряженность в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Министерство обороны КНР предостерегает Японию от вмешательства во внутренние дела Китая и от создания напряженности в Тайваньском проливе. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

"Тайвань - это часть Китая, а принцип "одного Китая" является политической основой китайско-японских отношений. <...> Вместо того, чтобы задуматься о собственных проблемах, Япония продолжает вмешиваться во внутренние дела Китая, нарушая основные нормы, регулирующие международные отношения, и подрывая суть четырех китайско-японских политических документов, а также политическую основу китайско-японских отношений", - приводятся его слова в аккаунте Минобороны КНР в соцсети WeChat.

"Япония нагнетает напряженность в Тайваньском проливе, что ошибочно и рискованно. Китай призывает Японию извлечь уроки из истории и прекратить безответственную риторику и поведение", - заявил Тань Кэфэй.

В опубликованном ранее ежегодном докладе японского Минобороны под названием "Белая книга" ведомство назвало внешнеполитическую позицию и военную активность Китая "беспрецедентным и величайшим стратегическим вызовом" как для Японии, так и для всего международного сообщества.

Между Японией и Китаем продолжается территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, который обострился в сентябре 2012 года после их покупки японскими властями у частных владельцев. В Южно-Китайском море сохраняется напряженность из-за претензий ряда стран региона на архипелаг Спратли и находящиеся по соседству с ним Парасельские острова. В этот спор вовлечены Бруней, Вьетнам, КНР, Малайзия и Филиппины.