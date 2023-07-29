США и Австралия намерены к 2024 году создать новый совместный разведывательный центр

Такое решение, в частности, позволит "сосредоточиться на анализе вопросов, представляющих общий стратегический интерес в Индо-Тихоокеанском регионе", говорится в заявлении по итогам 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате "два плюс два"

СИДНЕЙ, 29 июля. /ТАСС/. Австралия и США создадут к 2024 году объединенный разведывательный центр на континенте. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном по итогам 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате "два плюс два", прошедших в Брисбене.

В документе указано, что стороны "согласились создать Объединенный разведывательный центр в Австралии в рамках австралийских военных разведслужб к 2024 году". "Открытие центра поможет развивать и укреплять сотрудничество разведывательных служб двух стран, и сосредоточиться на анализе вопросов, представляющих общий стратегический интерес в Индо-Тихоокеанском регионе", - поясняется в заявлении.

Встреча глав оборонных и внешнеполитических ведомств Австралии и США прошла в Брисбене в рамках 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате "два плюс два". Основными вопросами в повестке стали усиление роли КНР в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, переход к зеленой энергетике и последствия изменения климата.