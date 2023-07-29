Южная Корея и США провели учения с участием американской атомной подводной лодки

По сведениям агентства Yonhap, они были направлены на отработку реагирования на появление подлодки КНДР в районе острова Чеджудо

СЕУЛ, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Республики Корея и США провели учения в водах у острова Чеджудо с участием американской атомной подводной лодки USS Annapolis. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что учения были направлены на отработку реагирования на появление подводной лодки КНДР в этом районе. USS Annapolis прибыла на военно-морскую базу южнокорейских ВМС в городе Чеджу 24 июля.

18 июля в порт Пусан заходила стратегическая подлодка США USS Kentucky с ядерным оружием на борту. Визит состоялся в период проведения в Сеуле первого заседания консультативной группы по ядерному планированию Республики Корея и США. После этого на борт субмарины поднялся южнокорейский президент Юн Сок Ёль.

20 июля министр обороны КНДР Кан Сун Нам предупредил, что заход USS Kentucky в Пусан может быть условием для применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна. В ответ 21 июля Министерство национальной обороны Республики Корея заявило, что применение ядерного оружия Пхеньяном против альянса Сеула и Вашингтона приведет к окончанию существования КНДР.