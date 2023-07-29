США помогут Австралии создать собственные предприятия для производства боеприпасов

Кроме того, Вашингтон передаст Канберре "техническую информацию, необходимую для изготовления 155-мм артиллерийских снарядов M795"

СИДНЕЙ, 29 июля. /ТАСС/. Канберра и Вашингтон договорились о совместных усилиях по развитию производства управляемого оружия и боеприпасов в Австралии. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном по итогам 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате "два плюс два" (AUSMIN), прошедших в Брисбене.

В документе, опубликованном австралийским министерством обороны, указано, что США и Австралия намерены "сотрудничать для развития предприятий, производящих управляемые ракеты и боеприпасы, а также создать базу для совместного изготовления управляемых реактивных систем залпового огня к 2025 году". "Эти предприятия станут ключом к расширению нашей объединенной промышленной мощи и созданию новой инфраструктуры для производства боеприпасов в Австралии", - отмечается в заявлении.

Также сообщается, что Вашингтон передаст Канберре "техническую информацию, необходимую для изготовления 155-мм артиллерийских снарядов M795". "Создание базы для технического обслуживания, ремонта и модернизации самых востребованных боеприпасов в Австралии повысит устойчивость и поможет в дальнейшем наладить производство тяжелых торпед MK-48 и ракет SM-2", - указано в итоговом документе AUSMIN.

Встреча глав оборонных и внешнеполитических ведомств Австралии и США прошла в Брисбене в рамках 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате "два плюс два". Основными вопросами в повестке стали усиление роли КНР в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, переход к зеленой энергетике и последствия изменения климата.