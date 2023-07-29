Раскольники захватили храм канонической церкви на западе Украины

Он находится Нетешине Хмельницкой области

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке полиции силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Нетешине Хмельницкой области. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

"Сторонники ПЦУ при поддержке полиции захватили храм во имя святой Параскевы города Нетешина", - говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ.

Инцидент произошел вечером 27 июля, когда после окончания службы в церковь ворвалось порядка 50 мужчин. Они вытолкали из здания остававшихся внутри прихожан. В УПЦ подчеркнули, что на месте присутствовали сотрудники полиции, которые "поддерживали эти действия".

По данным информационно-просветительского отдела, ранее раскольники незаконно перевели общину этого храма в юрисдикцию ПЦУ на основании проведенного 9 апреля собрания. Однако, подчеркнули в УПЦ, голосовавшие на том собрании люди не имеют отношения к религиозной общине храма. В УПЦ уточнили, что они же "приняли решение" о переводе в юрисдикцию ПЦУ и нетешинкого собора иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

9 июля группа агрессивно настроенных сторонников ПЦУ силой выдворила из этого собора прихожан канонической церкви. Сделать это они смогли только со второй попытки, несколькими неделями раньше храм удалось отстоять.