Лидер Приднестровья высказался за сохранение миротворческой миссии под эгидой России

Вадим Красносельский выразил несогласие с предложениями молдавских политиков заменить военнослужащих на миссию гражданских наблюдателей

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский считает, что российские миротворцы должны оставаться в регионе до окончательного урегулирования разногласий Кишинева и Тирасполя.

"Формат менять нельзя до тех пор, пока полностью не будут урегулированы в политической сфере взаимоотношения между Приднестровьем и Молдовой. <…> Других механизмов я на сегодняшний день не вижу", - сказал он на торжественном мероприятии по случаю 31-й годовщины ввода российских миротворцев в зону вооруженного конфликта.

Красносельский выразил несогласие с предложениями молдавских политиков заменить военнослужащих на миссию гражданских наблюдателей. "У нас есть наша история, она актуальна и на сегодняшний день. История 1992 года, когда здесь была гражданская миссия. При первых же выстрелах в Бендерах эта миссия не выполнила свою функцию, разбежалась", - напомнил президент.

Торжественные мероприятия начались в субботу с церемонии возложения цветов к арке "Блаженны миротворцы", установленной в 2017 году возле моста к городу Бендеры, где в 1992 году его жители встречали первую колонну миротворцев. В мероприятии приняли участие первые лица Приднестровья, а также представители правительства, депутаты парламента и российские дипломаты. В честь памятной даты в Приднестровье пройдет велопробег, будут организованы ярмарки, выставки, запланирована концертная программа.

Российские военные введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии. В настоящее время они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с контингентами Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. За все эти годы здесь не было ни одной вспышки насилия.