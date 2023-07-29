AFP: военным Нигера выделили 15 дней на восстановление законной власти

Совет мира и безопасности Африканского союза потребовал от военнослужащих "немедленного и безоговорочного возвращения в свои казармы"

ТАСС, 29 июля. Африканский союз дал военным Нигера 15 дней на восстановление конституционной власти. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Совет мира и безопасности Африканского союза "требует от военнослужащих немедленного и безоговорочного возвращения в свои казармы и восстановления конституционной власти в течение максимум 15 дней", - цитирует агентство коммюнике этого органа.

Совет осудил захват "демократически избранного" президента и заявил о готовности принять "все необходимые меры, включая карательные санкции" в отношении мятежников.