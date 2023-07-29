Президент ЮАР считает, что саммит Россия - Африка прошел прекрасно

Его итоги замечательные, добавил Сирил Рамапоса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Саммит Россия - Африка и состоявшиеся в его рамках мероприятия прошли прекрасно, его итоги замечательные. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Саммит и другие его мероприятия прошли прекрасно, - подчеркнул Рамапоса. - Он дал замечательные результаты. Принята декларация, которая способствует укреплению отношений между Россией и Африкой. Эти отношения имеют стратегический характер".

Рамапоса заметил, что сотрудничество между Африкой и Россией основано на взаимном уважении и учете интересов друг друга. "В свое время СССР и Африка имели прекрасные отношения, я рад, что они сохраняются таковыми и сейчас между нашим континентом и Россией", - заметил президент ЮАР.