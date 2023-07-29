Президент ЮАР заявил, что отношения республики с Россией носят стратегический характер

Сирил Рамапоса также высказал признательность за содействие и поддержку, которую РФ оказала ЮАР в борьбе с пандемией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил на встрече с главой РФ Владимиром Путиным, что отношения Претории и Москвы носят стратегический характер.

"Отношения ЮАР и России - прекрасные, они являются стратегическими, и мы рады этому, - подчеркнул Рамапоса. - Наше сотрудничество интенсивно ведется во многих областях".

Он высказал признательность за то содействие и поддержку, которую Россия оказала ЮАР в борьбе с пандемией коронавируса. "Россия направила в ЮАР своих специалистов на пике волны ковида, вызванного омикрон-штаммом, - сказал Рамапоса. - Российские специалисты провели столь нужные консультации с нашими учеными".

Президент ЮАР заметил, что сейчас его страна переживает энергетический кризис, и опыт России в энергетике мог бы помочь Южно-Африканской Республике. "Мы многому можем научиться у России в энергетической отрасли", - сказал Рамапоса. Он также высказался за расширение сотрудничества ЮАР с Россией в космической отрасли, образовании, здравоохранении.

Рамапоса выразил признательность за поддержку ЮАР со стороны России в международных организациях. "Мы рады вашей поддержке в организации предстоящего в августе саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в ЮАР, - заявил глава страны. - Мы надеемся, что саммит БРИКС пройдет успешно".

Рамапоса признался, что ему очень комфортно и приятно работать с Путиным. "Вы - человек трудолюбивый, - заметил Рамапоса, обращаясь к Путину. - Мы вчера закончили наше заседание достаточно поздно, и вы готовы снова работать с самого раннего утра. Приятно работать с таким трудолюбивым человеком".