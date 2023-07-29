29 июля, 10:47

Папа Римский примет участие во встрече средиземноморских епископов в Марселе

Понтифик совершит апостольскую поездку, отметила служба печати Святого престола

ВАТИКАН, 29 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск примет участие в завершении "Средиземноморских встреч" католических епископов в Марселе 22 и 23 сентября. Об этом сообщила служба печати Святого престола, подтвердив, что понтифик совершит апостольскую поездку.

При этом отмечается, что это посещение одного города, а не Франции. В этой встрече принимают участие католические епископы из 30 стран Средиземноморья, а также представители других конфессий. Фестиваль продлится с 17 по 24 сентября. Как напоминается на сайте мероприятия, подобные встречи уже проводились в Бари в 2020 году и во Флоренции в 2022 году. На первую Франциск приехал перед приходом в Италию пандемии коронавируса. Встречу во Флоренции понтифик вынужден был пропустить по состоянию здоровья. Сам он давно заявлял о намерении посетить Марсель.

2 августа 86-летний глава Римско-католической церкви отправляется в Португалию на Всемирные дни католической молодежи в Лиссабоне. Запланировано также посещение святилища Девы Марии в Фатиме. В конце августа - начале сентября объявлено о поездке понтифика в Монголию. Франциск станет первым понтификом, который посетит эту азиатскую страну с очень небольшой католической общиной. 

Теги:
Франциск (Папа Римский)ИталияФранция
© Информационное агентство ТАСС
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