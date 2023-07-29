29 июля, 11:04,
обновлено 29 июля, 12:06
Военная операция на Украине

Зеленский сообщил о посещении передовых позиций ВСУ на артемовском направлении

Ludovic Marin, Pool via AP
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ludovic Marin, Pool via AP

В пресс-службе офиса президента Украины утверждают, что он побывал в командном пункте в Часовом Яре, где заслушал доклад об оперативной ситуации

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что посетил передовые позиции Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Артемовска (украинское название - Бахмут). В его офисе утверждают, что он находился в Часовом Яре на подконтрольной украинским войскам части ДНР.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь. <...> Заслушал доклад командира, пообщался с военными", - написал он в Telegram-канале. Зеленский опубликовал видео из помещения, по которому невозможно определить его точное местонахождение.

В пресс-службе офиса украинского лидера утверждают, что он побывал в командном пункте в Часовом Яре, где заслушал доклад об оперативной ситуации.

Во время боев за Артемовск ВСУ использовали расположенный западнее Часов Яр как тыловой центр и базу для подготовки ударных сил. При этом военные эксперты отмечали, что при оставлении Артемовска украинская группировка отойдет на позиции именно в этом городе, так как там есть готовая инфраструктура.

25 июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о корректировке планов украинского командования на артемовском и краснолиманском направлениях из-за сложной обстановки.

19 июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о стабилизации ситуации на артемовском направлении. Самым активным, по его словам, является краснолиманское направление, где уничтожено большое количество живой силы противника и захвачен ряд позиций. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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