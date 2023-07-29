Президент Буркина-Фасо рассказал о народной поддержке России в конфликте на Украине

Ибрагим Траоре также отметил дружбу народов двух стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Народ Буркина-Фасо поддерживает Россию, которая в настоящее время ведет специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас Россия ведет специальную военную операцию, и будьте уверены, что наш народ поддерживает вас и ваше правительство", - подчеркнул он.

"Хочу отметить дружбу между народами Буркина-Фасо и России, - продолжал он. - Некоторые наши традиционные партнеры поворачиваются к нам спиной, и мы тогда видим, кто наш настоящий друг, а именно - Россия, которая нас поддерживала еще в эпоху колонизации и продолжает поддерживать нас сегодня".

"Сегодня мы сможем больше поговорить о наших двусторонних вопросах. Вы говорили о посольстве России [в Буркина-Фасо], которое было закрыто в 1992 году, - сказал Траоре, обращаясь к российскому лидеру. - Мы уже предприняли ряд действий, чтобы его вновь открыть. Я надеюсь, что это будет сделано как можно быстрее. Думаем, что это коснется и военной миссии России".