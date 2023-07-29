В Армении сообщили, что военные Азербайджана задержали ехавшего на лечение жителя Карабаха

Его сопровождали сотрудники Международного комитета Красного Креста

ЕРЕВАН, 29 июля. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД Армении Эдмон Марукян сообщил, что азербайджанские пограничники задержали 68-летнего жителя Нагорного Карабаха, который в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) ехал в Армению на лечение.

"Сегодня 68-летний Вагиф Хачатрян, которого везли из Нагорного Карабаха в Армению для лечения в сопровождении МККК, был похищен представителями пограничной службы Азербайджана. Его увезли в неизвестном направлении", - написал дипломат в Twitter. По его словам, на данный момент информации о местонахождении Хачатряна нет ни у его родственников, ни у представителей МККК.

По данным армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией, возле моста Хакари.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК, а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, отправляются в Армению с помощью МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.