В Бангладеш около 20 полицейских пострадали в беспорядках на акциях протеста

По данным правоохранителей, задержаны минимум 90 представителей Националистической партии Бангладеш

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июля. /ТАСС/. Оппозиция и сторонники правящей партии Бангладеш второй день подряд проводят многотысячные акции протеста в Дакке, порядка двух десятков полицейских пострадали, минимум 90 человек задержаны. Об этом сообщил представитель столичной полиции Фарук Ахмед.

Сторонники Националистической партии Бангладеш (BNP) в последние недели проводят акции протеста с требованием отставки премьера страны Шейх Хасины, которая правит с 2009 года и обвиняется оппозицией в подавлении демократических свобод. В январе 2024 года должны пройти очередные выборы в парламент страны. Оппозиция требует, чтобы Хасина подала в отставку, а выборы прошли под управлением переходного правительства. По их мнению, это сможет гарантировать честность выборов.

В пятницу в столице прошли очередные акции протеста BNP, сторонники правящей партии "Авами лиг" (Народная лига) проводили ответные митинги, демонстрируя поддержку Хасины. В некоторых частях столицы происходили стычки, в том числе внутри союзных группировок. Так, на улице Гулистан произошли столкновения между представителями разных фракций "Авами лиг", в результате которых один человек погиб, четверо пострадали.

BNP призвала своих сторонников, среди которых были жители других регионов страны, не покидать столицу и организовать в субботу ее блокаду, устроив сидячие забастовки в разных частях города. "Авами лиг" в ответ созвала аналогичные акции. В BNP заявляют, что еще в преддверии сидячей забастовки полиция задержала порядка 500 их сторонников, в субботу задержания продолжились.

"Против тех, кто нападал на полицейских, будут заведены дела. BNP и связанные с ней партии устроили незаконные митинги на въездах в Дакку, они не получали разрешения столичной полиции на это", - цитирует газета Dhaka Tribune представителя полиции Ахмеда.

По его словам, 90 представителей BNP задержаны за участие в этих митингах и нападения на полицейских. "Они нападали на полицию, около 20 полицейских пострадали. Они также повредили полицейские автомобили. Кроме того, они повредили и подожгли еще около 20 машин", - заявил Ахмед, отметив, что полиция применяла силу для разгона протестующих, в том числе слезоточивый газ и резиновые пули.