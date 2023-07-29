США разрешили Гондурасу покупать у них запчасти для самолетов

Как отметил министр обороны центральноамериканской страны Хосе Селайя, до этого момента ему "несколько десятилетий отказывали в таком соглашении"

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июля. /ТАСС/. Гондурас и США достигли нескольких соглашений в сфере обороны, в том числе в сфере закупки запчастей для самолетов. Об этом сообщило в пятницу вечером правительство латиноамериканской республики по итогам визита в страну главы Южного командования ВС США Лоры Ричардсон.

"Была достигнута договоренность о разрешении на покупку запчастей для самолетов", - говорится в сообщении. Как отметил министр обороны страны Хосе Селайя, до этого момента Гондурасу "несколько десятилетий отказывали в таком соглашении".

Глава ведомства также обсудил с Ричардсон "снятие ограничений с ВВС Гондураса", что позволит сторонам обмениваться информацией для борьбы с наркоторговлей. "Также было заключено соглашение о том, что гондурасские офицеры смогут проходить обучение в США по программе стипендий", - добавили в правительстве.

В ходе визита Ричарсон также встретилась с президентом Гондураса Сиомарой Кастро.