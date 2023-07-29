Президент Молдавии направила в парламент инициативу о специальном суде по делам коррупции

Перед учреждением новой судебной инстанции депутатам предстоит организовать общественные дискуссии по этому вопросу

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду направила в парламент законодательную инициативу о создании специального суда по делам коррупции в высших эшелонах власти.

"Законодательная инициатива направлена на утверждение в парламент", - проинформировала пресс-служба президента. Перед учреждением новой судебной инстанции депутатам предстоит организовать общественные дискуссии по этому вопросу.

Ранее Санду, а также представители сформировавшей правительство проевропейской Партии действия и солидарности провозгласили борьбу с коррупцией своим приоритетом. Они регулярно обвиняют судей и прокуроров в затягивании резонансных дел. При этом оппозиция возлагает на действующие власти ответственность за расправу над политическими оппонентами под лозунгом борьбы с коррупцией. В частности, отстраненный от должности генерального прокурора республики Александр Стояногло заявлял, что глава государства требовала от него возбудить уголовные дела против лидеров оппозиции, в том числе бывшего президента Игоря Додона.