Зеленский утверждает, что посетил Краматорск, Славянск и Константиновку

Президент Украины сообщил о награждении военнослужащих Сил специальных операций

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после посещения командного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре побывал в Дружковке, Краматорске, Славянске и Константиновке на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.

"Сегодня [я посетил] Часов Яр, Дружковку, Краматорск, Славянск и Константиновку, наградил воинов Сил специальных операций", - написал он в Telegram-канале. Зеленский записал видеообращение на фоне бронеавтомобиля "Казак-2", по которому невозможно определить его местонахождение.

Ранее в пресс-службе украинского лидера сообщали, что он побывал в командном пункте ВСУ в Часовом Яре, где заслушал доклад об оперативной ситуации.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС называл уничтожение группировки ВСУ на участке Славянск - Краматорск и освобождение этих населенных пунктов первоочередными задачами российских сил.