В Молдавии обнаружили останки двух красноармейцев, погибших в боях с фашистами

Поисковики обследовали территорию Днестровского плацдарма у сел Раскаец и Виишоара

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Молдавские поисковики обнаружили останки двух советских воинов, погибших в 1944 году при освобождении республики от фашистов.

"Долгий и упорный труд поисковиков на земле бывшего Днестровского плацдарма увенчался новым успехом. На дне траншеи обнаружены останки двух военнослужащих Красной армии, погибших в 1944 году. Личных вещей и предметов, позволяющих установить личности павших героев, к сожалению, не обнаружено", - сообщил в своем Telegram-канале глава поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович. По его словам, на прошлой неделе в районе Штефан-Водэ стартовала XIV Республиканская поисковая экспедиция "Вахта Памяти 2023", в ходе которой активисты Поискового движения Молдавии - отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба - проводят работы по поиску неучтенных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны.

Поисковики обследовали территорию Днестровского плацдарма у сел Раскаец и Виишоара, где с апреля по август 1944 года шли ожесточенные бои. По данным архивов, за это время здесь погибло более 10 тыс. солдат и офицеров Красной армии. Помощь поисковикам оказывают местные жители, сообщая о находках.

По данным молдавских поисковых групп, на территории республики находятся еще тысячи неучтенных захоронений времен Великой Отечественной войны, включая братские могилы. Летом 1944 года здесь проходили ожесточенные бои в рамках Ясско-Кишиневской операции. Она началась с форсирования реки Днестр и захвата узкой полосы земли у села Шерпены, что позволило сковать на этом участке крупные силы противника, в то время как основной удар пришелся на другой участок фронта. В результате этой операции, которую историки назвали "Балканские Канны", была освобождена Молдавия, выведены из войны Румыния и Болгария, разгромлены основные вражеские силы группы армий "Южная Украина", освобождена Измаильская область Украины.

В 2004 году на месте кровопролитных боев на расположенном в излучине реки Днестр Шерпенском плацдарме был сооружен мемориальный комплекс. Его построили по инициативе бывшего президента республики Владимира Воронина при помощи правительства Москвы и ряда областей России, Украины и Белоруссии в память о советских солдатах, погибших здесь в ходе Ясско-Кишиневской операции.